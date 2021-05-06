جريمة قتل شنعاء هزت بلدية القطار بدائرة مازونة في غليزان، مساء هذا اليوم، راحت ضحيتها امرأة ( م.ب.ز 61 سنة أرملة) تقطن بمفردها ببيتها العائلي الكائن وسط البلدية، أين وجدت مذبوحة من الوريد إلى الوريد ومرمية في بئر بيتها.

وحلت "الخبر" بعين المكان الذي شهد وجود حشد كبير من أبناء هاته المنطقة المسالمة مبهوتين من هول الجريمة، بوجود مصالح الأمن الوطني والحماية المدنية التي انتشلت جثة الضحية من البئر.

وكشفت مصادرنا أن الضحية تعيش بمفردها في هذا البيت الذي تركه لها زوجها، وعند الزوال أقبلت ابنتها بالتبني قادمة من الجامعة، فلما فتحت الباب ودخلت فوجئت بوجود الدماء في كل مكان، ومن هول المنظر هرولت تصرح، حتى أقبل نحوها الجيران، الذين أبلغوا الشرطة التي حلت على التو بالمكان، وعثروا على الأرملة مذبوحة ومرمية في بئر مملوءة بالماء.

وفتحت مصالح أمن دائرة مازونة، والأمن الخارجي لبلدية القطار تحقيقا معمقا للقبض على مرتكبي هذه الجريمة.