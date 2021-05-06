تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز طريقين سريعين جديدين من شأنها التقليل من الاختناق المروري لاسيما في الجهة الغربية للولاية.

وأشرف وزير الأشغال العمومية والنقل، كمال ناصري على إعطاء إشارة انطلاق المشروعين بكل من بلديتي العاشور وبئر مراد رايس, وذلك بحضور وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة ووالي الجزائر يوسف شرفة.

ويندرج هذان المشروعان اللذان تقدر تكلفتهما معا 9 ملايير دج، في إطار مخطط لفك الاختناق المروري بولاية الجزائر، يضم في مجمله 17 مشروعا.

ويتعلق المشروع الأول بطريق سريع يمتد على مسافة 10 كم يربط بين منفذ المركب الرياضي 5 جويلية نحو خرايسية، متفاديا بذلك المرور من ثلاث مدن كبرى وهي العاشور ودرارية وبابا حسن.

ويسمح هذا المشروع الذي سينجز خلال مدة تعاقدية محددة بـ24 شهرا من تسهيل الدخول إلى العاصمة والخروج منها وتفادي الاختناق المروري المسجل حاليا، حسب مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمان رحماني.

أما المشروع الثاني، فهو يتعلق بطريق سريع إلى المحطة البرية متعددة الخدمات لبئر مراد رايس وهو ما سيحل " مشكلة كبيرة " بالنسبة للحركة المرورية لاسيما على مستوى مفترق الطرق بالقرب من المحطة.

وسيسهل المشروع كذلك من حركة المرور بين دار البيضاء وبن عكنون وزرالدة وعلى مستوى الطريق الوطني رقم1 الرابط بين العاصمة والبليدة.

وستكون هذه الطريق مرفوقة بإنجاز نفقين يؤديان مباشرة إلى المحطة البرية.

ولفت رحماني إلى أن بعض المشاريع المسطرة في إطار مخطط فك الاختناق المروري بالعاصمة تشوبها عدة عراقيل على غرار تلك المتعلقة بنزع الملكية وكذا تحويل الشبكات المختلفة.