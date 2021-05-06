أعلن المغرب، اليوم الخميس، استدعاء سفيرته في برلين للتشاور، متهما ألمانيا بـ"مراكمة المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة".

وحسب بيان وزارة الخارجية المغربية فإن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفتها بـ"المواقف السلبية" التي سجلتها ألمانيا بشأن قضية الصحراء الغربية، خاصة منذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء.

كما اتهم نفس البيان ألمانيا بـ" المحاربة المستمرة ودون هوادة للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين".

وحتم البيان "بسبب هذا العداء المستمر وغير المقبول، قررت المملكة المغربية، استدعاء سفيرة صاحب الجلالة، لدى برلين للتشاور".