أشرف، اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على تدشين أكبر أنبوب لنقل الغاز الجزائري نحو أوروبا انطلاقا من منطقة القصدير الحدودية بإقليم ولاية النعامة التي حل بها صبيحة هذا اليوم.

وحسب مصادرنا، يعد هذا الإنجاز من أضخم المشاريع التي تقوم بها مؤسسة سوناطراك.

المشروع الجديد الذي يحمل اسم "النور" سيكون البديل عن الأنبوب الذي يمر عبر تراب المملكة المغربية، حي ينطلق من منطقة القصدير نحو منطقة شاطئ الهلال بولاية عين تموشنت، ثم بحرا إلى اسبانيا وباقي أوروبا.