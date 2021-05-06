تم، اليوم الخميس، الإفراج عن الطالب الجامعي عبد النور آيت سعيد مع تأجيل موعد جلسة محاكمته إلى 3 جوان المقبل، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكان الطالب المعروف بنشاطه في الحراك الطلابي قد اعتقل يوم الثلاثاء الماضي خلال إجهاض قوات الأمن لمسيرة الطلبة الأسبوعية بالجزائر العاصمة.

وبقي المعني تحت النظر إلى غاية اليوم حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، و يتابع بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.