سجلت 201 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 138 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الخميس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 123473 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 86007 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3307 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 23 مريضا في العناية المركزة.

كما أفاد البيان بأنه تم إحصاء 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.