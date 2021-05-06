اختير الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة المثالية لمقابلتي إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على "الفايسبوك" التشكيلة التي ضمت لاعبي فريقي مانشستر سيتي وتشلسي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: ماندي – ازبيلاكويتا – سيلفا – دياز – والكر – شيلوال – مونت – محرز – هافرتز – فودين – فارنر.

وكان محرز قد قاد السيتي إلى بلوغ نهائي أغلى المسابقات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد سجل هدفي الفوز ضد باريس سان جيرمان في مقابلة الإياب.