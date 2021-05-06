أدانت محكمة تلمسان اليوم، النائب السابق في البرلمان الطاهر ميسوم المدعو "سبيسيفيك"، بعامين حبسا نافذة مع الايداع داخل الجلسة وغرامة مالية بثلاثين مليون سنتيم، على خلفية اتهامه بجنج "الإساءة لرئيس الجمهورية" و "التحريض على التجمهر غير المسلح" ، وهذا بعد نشره لتسجيلات وفيديو مصور ، انطلاقا من مقر اقامته في مدينة تلمسان ، أين نقل العديد من انشطته التجارية واستثمارته العقارية.

التسجيلات التي أودت بالنائب المثير للجدل إلى الحبس النافذ، بعد المثول الفوري صبيحة اليوم الخميس أمام قسم الجنح لدى محكمة تلمسان ، وبحسب محاضر الضبطية القضائية ، تضمنت عبارات وتصربحات مسيئة لشخص رئيس لجمهورية ومؤسسات الدولة .