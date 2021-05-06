أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه سيتم معالجة الملفات المتعلقة بالترقية في الرتب والنظام الأساسي ونظام التعويضات لممارسي الصحة العمومية من قبل اللّجان المخصصة التي تمّ تنصيبها.

وكشف بيان الوزارة، اليوم الخميس، أن بن بوزيد أشار في لقائه مع أعضاء مكتب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، برئاسة الدكتور إلياس مرابط، الهياكل المركزية للوزارة تحرص على ضمان الوتيرة المناسبة للتكفل بالملفات التي تدخل في اختصاصها والتي تشكل جزءا من مهام الوزارة، من خلال ترقية الحوار والاتصال من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتنمية القطاع.

كما قدّم الوزير توجيهات إلى الإطارات المركزية ببذل أقصى ما في وسعها لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة.