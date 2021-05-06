أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي ببسكرة خلال إشرافه على عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين من حصة 1735 سكن بعاصمة الولاية، أن بنك الإسكان سيشرع في تمويل البرامج السكنية لإعطاء دفع للبرنامج السكني الضخم الذي بلغ قوامه مليون سكن بمختلف الصيغ 50 بالمائة موجهة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وفي السياق قال طارق بلعريبي إنه سيشرع رسميا في اعتماد بنك الإسكان الذي سيساهم وبصفة فعالة في تمويل البرامج السكنية حيث إن هذه الهيئة المالية الجديدة سترتكز مواردها أساسا على احتياطات الأسر وعلى رؤوس أموال عمومية وخاصة ما من شأنه تدعيم ميزانية الدولة التي ستتكفل حصريا بالفئات ذات الدخل البسيط.

كما سيسمح هذا البنك للمواطنين مستقبلا من الاستفادة من قروض لاقتناء أو بناء سكناتهم.

وأبرز وزير السكن والعمران والمدينة في الكلمة التي ألقاها في حفل تسليم مفاتيح السكن للمستفيدين اهتمام السلطات الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية التي تولي الأهمية القصوى لقطاع السكن وهذا بتخصيص برنامج ضخم بلغ قوامه مليون سكن بمختلف الصيغ " 50 بالمائة موجهة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا " سنسعى لتجسيده على أرض الواقع بتشييد مبانٍ وسكنات لائقة تضمن العيش الكريم للمواطن وتكون مزودة بكافة ضروريات الحياة من ماء وكهرباء وغاز، هياكل تربوية ومدرسية، منشآت إدارية وأمنية، مساحات خضراء".

وأضاف أن جهود الدولة لا تزال متواصلة لاسيما أن الطلب على السكن هو مطلب ينمو بنمو المجتمع ما استلزم إيجاد سبل وحلول تتماشى وتطور المجتمع وهذا ما تضمنته قرارات السيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 02 ماي 2021، أين أمر السيد الرئيس بالإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكُمٍ أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله وإيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين لاسيما الطبقة الوسطى.