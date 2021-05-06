أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن قرعة تصفيات كأس الأمم الإفريقية للسيدات والمقررة بالمغرب العام القادم، ستجرى يوم 10 ماي بداية من الساعة 12:00 ظهرا بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، فإن الاتحاد الإفريقي أكد أن قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2022 تحت 17 سنة، والتي ستلعب بالهند وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بكوستاريكا، ستجريان في نفس اليوم.

للتذكير فإن المنتخب الوطني الجزائري للسيدات سيشارك في التصفيات، حيث دخل خلال الأيام القليلة الماضية في معسكر إعدادي تحضيرا للمنافسة.