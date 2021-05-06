نفت المحكمة الإسبانية العليا، استدعاء رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء (فرانس برس) وأكد المتحدث باسم المحكمة، للوكالة الفرنسية، أن إبراهيم غالي "لم يتم استدعاؤه" عكس ما روجت له تقارير إعلامية.

وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، قد أكدت الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي سيغادر إسبانيا عند انتهاء فترة علاجه. وقالت غونزاليس، أن الرئيس غالي دخل إلى المستشفى في إسبانيا " لأسباب إنسانية"، مضيفة " عندما تنتهي هذه الأسباب الإنسانية سيغادر السيد غالي إسبانيا بالطبع ".

وكان سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، قد أكد لوكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس إبراهيم غالي لم يتلق أي استدعاء للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول الرئيس غالي تدخل في إطار " الحملة الدعائية المغربية للتشويش على القضية الصحراوية".