قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغيير موعد إجراء مباراة ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين شباب بلوزداد والترجي التونسي إلى يوم السبت 15 ماي على الساعة الخامسة مساءً في ملعب 05 جويلية الأولمبي، حسبما أكدته اليوم الصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك.

وكان اللقاء قد برمج يوم الجمعة القادمة، قبل أن يتم تغيير موعده، وسيدير اللقاء الحكم "جون جاك نغامبو ندالا "من الكونغو الديمقراطية وبمساعدة مواطنه" أوليفي كابان سفاري" بالإضافة إلى البوركينابي "سيدو تياما".