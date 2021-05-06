تواصل جريدة "الخبر" عملية السحب الإلكتروني للأسبوع السادس على التوالي الخاص بمسابقة "الخبر" الكبرى، حيث جرت يوم الأحد الماضي، بمقر جريدة "الخبر" في حيدرة بالجزائر العاصمة، عملية السحب الإلكتروني للكشف عن أسماء الفائزين بالجوائز، وذلك بحضور القائمين على المسابقة بالمؤسسة وتحت إشراف محضر قضائي للوقوف على شفافية العملية.

مثلما جرت العادة، عرضت "الخبر" على قرائها، خلال الأسبوع السادس على التوالي من انطلاق "مسابقة الخبر الكبرى"، رفقة شريكها الاقتصادي "إيريس" الرائد في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، العديد من الجوائز القيمة، وستستمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، والإعلان عن النتائج سيُنشر بالجريدة كل يوم خميس على مدار 90 يوما كاملا للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر، حيث سيحظى الفائز في نهاية المسابقة بدراجة نارية من نوع "سكوتر" وطقم من الأجهزة الإلكترومنزلية.

يذكر أن المسابقة التي انطلقت منذ 6 أسابيع أسفرت عن 50 فائزا خلال الأسبوع الأول، و3 فائزين في الأسبوع الثاني، و60 فائزا في الأسبوع الثالث، و10 فائزين في الأسبوع الرابع بمختلف الهدايا الكهرومنزلية، كما أن المشاركة تكون عبر إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس.أم.أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، وسيتم اختيار الفائزين بشكل دوري كل أسبوع إلى غاية نهاية المسابقة.

للإشارة، خصصت "الخبر" في هذه الطبعة مجموعة من الهدايا المميزة، على رأسها العديد من الهواتف الذكية، محملة باشتراك لمدة سنة كاملة، إلى جانب مختلف الأجهزة الكهرومنزلية ودراجة نارية.

أسماء الفائزين:

قوادري مصطفى - ولاية عين الدفلي

شنتوف لحسن - ولاية مستغانم

بن ناصر حمزة - ولاية بجاية

حميل صفيان - ولاية عنابة

جمال مسرحي - ولاية باتنة

مخاطرية عبد الوهاب - ولاية وهران

وبلجوزي عادل - الجزائر العاصمة

شراد حميد - ولاية البليدة

زيدوري ميلود - ولاية غرداية

طارق سراق - ولاية وهران