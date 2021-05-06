شهدت بعض ولايات الوطن اضطرابات جوية خلال الساعات الماضية، حيث تسببت في قطع عدة طرق ولائية ووطنية.

والطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية الأخيرة بولاية المسيلة هي:

الطريق الولائي رقم 03 يشهد في شطره الرابط بين بلديتي بن سرور وأمسيف، على مستوى الوادي ارتفاع منسوب المياه بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 70 الرابط بين ولايتي باتنة والمسيلة في شطره الرابط بين بلديتي بئر الفضة وعين الملح على مستوى قرية المقيطع بلدية بئر الفضة مغلق بسبب سيول الأمطار الأخيرة.

والطريق الولائي رقم 38 الرابط بين بلدية أمجدل وبلدية تامية على مستوى بئر ماجد بلدية أمجدل مغلق لارتفاع منسوب مياه الأمطار.

الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين بلديتي المعاريف وعين الديس على مستوى قرية بانيو بلدية المعاريف مغلق بسبب ارتفاع السيول.