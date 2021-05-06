يحتضن ملعب " أتاتورك الأولمبي" في التاسع والعشرين من ماي الجاري نهائي رابطة أبطال أوروبا بين ناديي مانشستر سيتي المتأهل على حساب باريس سان جيرمان وتشلسي الذي أزاح ريال مدريد من السباق وفاز عليه بنتيجة هدفين دون رد بميدان "ستامفورد بريدج".

ولمن لا يعرف " استاد أتاتورك " فإنه يعد سرحا رياضيا أولمبيا تم إنشاؤه في مقاطعة " إكتيلي" جنوب باشاك شهير، غرب مدينة إسطنبول بالجزء الأوروبي من المدينة عام 1999 وتم افتتاحه عام 2002 ويعد أكبر ملعب في تركيا وقد وصلت تكلفة بناءه إلى 140 مليون دولار تقريبا، تم بناؤه من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 ولكن في الأخير لم تنل شرف استضافتها ومنحت لبكين.

بفضل سعته الكبيرة، والتي تبلغ 76.092 مقعدا ولحجمه الأولمبي، تم منحه لقب "المجمع الرياضي المصنف 5 نجوم" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 2004، مما مكنه من استضافة عدة نهائيات لبطولات الاتحاد الأوروبي، فقد استضاف هذا الملعب في 25 ماي 2005 نهائي دوري أبطال أوروبا 2004-2005 بين أي سي ميلان وليفربول والذي انتهي في الوقت الأصلي 3-3 بعد مباراة مثيرة، وفاز حينها ليفربول بركلات الترجيح.

كما تم اعتماد الملعب أيضًا من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الدولية كمركز من الدرجة الأولى لألعاب القوى، وقد استضاف العديد من المسابقات الرياضية الأوروبية.

كان من المُقرر أن يُقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في الملعب بتاريخ 30 ماي 2020، لكن بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا تم تأجيل المباراة النهائية، ونقلت المُواجهة بعد ذلك إلى ملعب "النور" في لشبونة، ما جعل تركيا تحظى باستضافة النهائي هذا العام.