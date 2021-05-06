نفى لاعب شباب بلوزداد حمزة بلحلول أي خلاف له مع زميله في الفريق مارسلان كوكبو، مثلما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة عين مليلة.

نفس المتحدث أكد في تصريحات للصفحة الرسمية للشباب على الفايسبوك: "بالنسبة لي كوكبو زميلي، ليس لدي أي مشكل معه، ما جرى خلال لقطة الهدف هو أني كنت أريد التسجيل نظرا لغيابي الطويل عن التهديف ".

مضيفا: " أي مهاجم في العالم أناني، فحتى إن لم أسجل أنا أو كوكبو فهناك من سيودع الكرة في الشباك".

وأردف كوكبو قائلا: " لا يوجد أي خلاف بيننا، نحن إخوة هنا في الفريق، فبعد المباراة، اعتذر لي واستمتعنا بنقاط الفوز، فحتى ماكتبه عبر صفحتي الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس لديه أي علاقة بكرة القدم وإنما كنت أقصد أمرا آخر"