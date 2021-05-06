توفي أربعة أشخاص في فيضانات مست عدة مناطق من ولاية المسيلة اليوم.

وأوضح بيان للحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الخميس، أنه على إثر التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية المسيلة ليلة أمس، تم تشكيل خلية تنسيق الإسعافات تحت إشراف والي الولاية والسلطات المحلية والمدير الولائي للحماية المدنية، حيث تم العثور على شخص يبلغ من العمر 37 سنة متوفي ببلدية سليم بعد ما جرفت مياه الأمطار سيارته على مستوى وادي الخنق وتم تحويل جثته إلى مستشفى عين الملح، بالإضافة إلى العثور على شخص متوفي داخل سيارته المغمورة بالوحل بمنطقة العقلة بلدية عين الملح والعملية لازالت جارية. وانتشل أعوان الحماية المدنية أيضا، جثتي ضحيتين كانا عالقين بسيارة جرفتها مياه وادي منطقة جنان الرومي ببوسعادة ولاية المسيلة.

وتشير ذات المصالح في بيانها، إلى أنه بالإضافة إلى الضحيتين هناك شخص مفقود وعملية البحث لازالت متواصلة. وأضاف ذات البيان، أنه تم إنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن حافلة حاصرتهم مياه الوادي ببلدية المعاريف، وإنقاذ شخص كان على متن سيارة بوادي البعثة طريق ولائي رقم 60 بلدية سيدي امحمد، وتم إنقاذ 08 أشخاص حاصرتهم مياه وادي الليمون في منزلهم ببلدية عين الملح.

وأشار المصدر ذاته، إلى إخراج شاحنة على متنها 30 رأس غنم ببلدية برهوم، بالإضافة إلى سيارة جرفتها سيول الوادي ببوسعادة بها أشخاص. وشدد والي الولاية على ضرورة التقيد الصارم باحتياطات السلامة الواجب الالتزام بها، باجتناب ألاماكن المعزولة. ومجاري السيول، وخاصة في المناطق التي تعتبر كنقاط سوداء والمعرضة لخطر الفيضانات.