فصل اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم، في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 عن القارة الإفريقية، وحسب الموقع الرسمي للفيفا، فإنه تم التأكيد على أنه وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وبالنظر إلى الوضع الحالي المتأثر بوباء كورونا فإنه تقرر تأجيل التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقرر أن تلعب في جوان القادم.

ونقلا عن نفس المصدر فقد تم إعادة جدولة مباريات التصفيات لتقام في سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر من سنة 2021 لتمتد إلى مارس من العام الموالي.