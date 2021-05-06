انتشلت مصالح الحماية المدنية بتيبازة، جثة طفل كان قد فقد من أهله مساء أمس الأربعاء، ببركة مائية بقرية فجانة ببلدية مناصر جنوبي تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية سيدي أعمر مدعمة بوحدة بلدية حجوط وغطاسين في حدود الساعة 22سا و23 د من أجل انتشال جثة الطفل خيار عبد الرحمان من بركة مائية بوادي فجانة ببلدية مناصر بعد تلقيها اتصالا من الأهالي.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 11 سنة ينحدر من قرية فجانة ببلدية مراد، نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة.

وكان سكان قرية فجانة في جزئها التابع لبلدية مراد قد شنوا مساء أمس الأربعاء رحلة بحث عن الطفل المفقود منذ منتصف النهار، ليعثروا على أجزاء من ملابسه تطفوا على سطح البركة المائية بوادي فجانة، قبل أن يبلغوا مصالح الدرك والحماية المدنية التي تدخلت ليلا، لتنتهي حالة الترقب بالعثور على الطفل المفقود جثة هامدة بقاع البركة.