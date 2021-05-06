أفادت الحماية المدنية لولاية الشلف، اليوم الخميس، في أعقاب الهزة الأرضية التي سجلت غرب بلدية بني حواء، بأن الهزة الأرضية التي شعر بها سكان بلدية بني حواء ووادي قوسين والمناطق المجاورة، لم تخلف أي خسائر.

وأوضحت الحماية المدنية في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن وحدتها ببني حواء قامت بعمليات استطلاع مباشرة بعد وقوع الهزة الأرضية ولم ترصد أي خسائر بشرية أو مادية.

للإشارة فإن هزة أرضية ضربت صبيحة اليوم منطقة بني حواء بولاية الشلف وبلغت قوتها أربع درجات على سلم ريشتر وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، موقعها على بعد 23 كم شمال غرب بلدية بني حواء بالبحر.