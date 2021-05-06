تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس تساقط أمطار غزيرة تكون في شكل زخات رعدية أحيانا ومصحوبة بالبرد على عدة ولايات بشرق ووسط البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من مستوى اليقظة الثاني باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تكون أحيانا في شكل زخات رعدية ومصحوبة بالبرد ستتهاطل بداية من صبيحة اليوم على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، المسيلة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق أهراس، ڤالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة وشمال الوادي.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة السادسة (06:00) من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الحادية عشرة (23:00) ليلا، ستتراوح بين 30 و40 ملم وقد تتعدى 60 ملم محليا.

ومن جهة أخرى نبهت الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بزخات رعدية وبالبرد بداية من منتصف نهار اليوم وإلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات الأغواط، الجلفة وغرداية، بجاية، تيارت، تيزي وزو، جيجل، المدية، البيض وتقرت، مضيفة أن كميات الأمطار المرتقبة ستتراوح بين 20 و30 ملم.