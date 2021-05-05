أفادت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، أن ثمة أنباء عن عدوان صهيوني نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه تم استهداف موقع لحزب الله اللبناني، ونقلت القناة 12 الصهيونية عن تقارير سورية أن "الجيش هاجم قبل قليل، نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا".

وأشارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من القنيطرة السورية، إنه تم استهداف إحدى النقاط العسكرية بريف القنيطرة الشمالي بصاروخ من إحدى الحوامات داخل الأراضي المحتلة.