دعا رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، الدول المتقدمة إلى التخلي عن آلية السيطرة على اللقاحات وترك الدول التي لديها أنظمة تطوير بأن تبدأ باستخدام تلك الأنظمة".

وقال مالباس في ندوة على الإنترنت نظمتها صحيفة "فايننشال تايمز" إن "البنك الدولي لديه الآن عمليات تمويل قوية للقاحات في حوالي 18 دولة، وهو رقم سيرتفع إلى 50 دولة وإلى حوالي أربعة مليارات دولار بحلول منتصف العام".

وحث ديفيد مالباس، أيضا، الدول الغنية على تسريع الإفراج عن فائض اللقاحات المضادة لكورونا وتصديرها إلى الدول النامية التي تواجه الآن حاجات أكبر للقاحات.