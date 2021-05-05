سجلت أسعار النفط تراجعا، مساء اليوم الأربعاء، رغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البلاد من النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفض الخام الأمريكي بـ0.73 بالمائة إلى 65.21 دولار للبرميل، فيما هبط خام برنت بـ0.35 بالمائة إلى 68.64 دولار للبرميل.

يذكر أن مخزونات الخام الأمريكية هبط 8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أفريل إلى 485.1 مليون برميل، عكس توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.