تأهل نادي تشلسي الانجليزي، ليلة الأربعاء، إلى نهائي كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني (2 – 0)، ليواجه مانشستر سيتي في النهائي الكبير بإسطنبول الذي سيكتسي بطعم قمة إنجليزية خالصة يطبعها حضور مميّز للنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

وسجل ثنائية تشيلسي الألماني تيمو فيرنر وماسون مونت في الدقيقتين 28 و85 على الترتيب.

وبهذا الفوز الثمين، تأهل "البلوز" لنهائي دوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.

وضرب تشيلسي موعدا ناريا مع مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص للبطولة القارية والذي سيقام على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية في الـ29 من ماي الجاري.

يذكر أن مانشستر سيتي حجز بطاقة النهائي الأولى أمس الثلاثاء بعد أن جدد فوزه على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، علما أن مباراة الذهاب في باريس الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 2-1.