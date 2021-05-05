قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن الأنظمة الدفاعية السعودية "غير قادرة" على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية (في إشارة إلى الإمكانيات الدفاعية التابعة لجماعة أنصار الله).

وصرح سلامي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن "الأنظمة الدفاعية السعودية غير قادرة على استهداف الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية".

وتابع أن "ميزان القوى يميل لصالح الشعب اليمني وجبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان باتت أقوى".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا يمكنها منع هزيمة السعودية من قبل مجاهدي اليمن، وهي مجبرة على ترك المنطقة تدريجيًا".