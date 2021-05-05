قررت جمعية الشفاء للمرضى المصابين بداء العمود الفقري بالمدية من الإعلان عن حملة تبرع من أجل مساعدة الشاب أمين بوهالي المتواجد بألمانيا من استكمال العلاج الذي يخضع له منذ عدة أشهر بسبب معاناته من داء الفيل، خاصة وأن الأطباء الألمان بعد معاينتهم لحالته الصحية قرروا إجراء عملية جراحية على مستوى الرجل التي يعاني منها، مما يعني أن إقامته بألمانيا ستطول وبوهالي يحتاج إلى أموال لاستكمال علاجه، وتأتي مبادرة الجمعية في وقت عبرت الكثير من الجالية الجزائرية بألمانيا وأمريكا تعاطفها مع أمين.