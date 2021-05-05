يرى المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، الذي توج بطلا لإيطاليا لهذا الموسم, مع ناديه إنتر ميلان، أن أفضل مهاجم في العالم هو لاعب ريال مدريد، كريم بن زيمة.

وقال البلجيكي الدولي، خلال مقابلة بثتها شبكة (RTBF) البلجيكية، ردا على سؤال حول من يعتبره أفضل مهاجم في العالم الآن "كريم بن زيمة، لا توجد مقارنة''.

وتطرق لوكاكو (27 عاما)، الذي سجل 27 هدفا في 42 مباراة هذا الموسم، إلى مواطنيه البلجيكيين في صفوف ريال مدريد، الحارس تيبو كورتوا والمهاجم إيدين هازارد، اللذين سيواجهان تشيلسي، سهرة اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، وقال إنه سيبعث لهما رسالة قبل المباراة، وعن هازارد، قال لوكاكو إنه "في حالة ذهنية جيدة".

واختتم تصريحاته بقوله "سيلعب مرة أخرى (أمام تشيلسي)، وآمل أن يتمكن في نهاية الموسم من الفوز البطولة الاسبانية ورابطة الأبطال. يمكننا الاستفادة من خدماته بنسبة 100 بالمائة في كأس الأمم الأوروبية بنسبة 100 بالمائة إيدين سيكون رائعا".