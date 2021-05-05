أكدت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، رسميا، استقبالها لنادي مقرة في إطار مقابلات ربع نهائي كأس الرابطة المحترفة بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية للنادي العاصمي في الفايسبوك "تلقى شباب بلوزداد اليوم مراسلة من إدارة المركب الأولمبي تأكد موافقتها إجراء مواجهة كأس الرابطة أمام نجم مقرة بملعب 5 جويلية سهرة السبت على الساعة العاشرة و النصف".

وكان بطل الجزائر الموسم الفارط قد استقبل جمعية عين مليلة، سهرة أمس الثلاثاء، بملعب عمر حمادي في بولوغين، حيث قررت الإدارة البلوزدادية إلى الاستقبال خارج ملعب 20 أوت، خلال شهر رمضان لتجنب اللعب أثناء فترة الصيام، بسبب عدم حل مشكل الإنارة.