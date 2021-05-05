يدير الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، مباراة الهلال والباطن المقررة بعد عشرة أيام، ضمن منافسات الجولة الـ27 من البطولة السعودية للمحترفين لكرة القدم، حسبما أوردته الصحافة المحلية اليوم الأربعاء.

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية بأن اتحاد كرة القدم قد اختار الحكم الجزائري مصطفى غربال، لقيادة مباراة الهلال والباطن، التي ستجرى يوم الجمعة 15 ماي الجاري.

ويعد مصطفى غربال أحد أبرز حكام القارة الإفريقية، حيث أدار نهائي رابطة أبطال إفريقيا الموسم الماضي والذي جمع الأهلي والزمالك، وهو أيضا مرشح لقائمة حكام كأس العالم 2022 في قطر.

وكان غربال قد تم اختياره لقيادة إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية والذي جمع الاتحاد والشباب في فيفري الماضي، غير أنه لم يتمكن من التنقل إلى العاصمة الرياض بسبب غلق المجال الجوي.

ويسعى الهلال للفوز في الجولات المتبقية للإبقاء على حظوظه في التتويج باللقب المحلي في ظل المنافسة الشرسة مع الشباب هذا الموسم.