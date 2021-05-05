استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، وفق ما كشفت هذه الأخيرة على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك".

وأكدت نغزة أن اللقاء كان فرصة لرئيس الجمهورية من أجل التطرق إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية، التي تشغل المواطنين.

ونقلت نغزة تأكيد الرئيس تبون على متابعته اليومية لانشغالات المواطنين، وأنه يعمل جاهدا لرفع كل العراقيل، التي من شأنها التسريع في وتيرة التنمية ومحاربة كل الدوائر، التي تتعمد عرقلة المشاريع التنموية التي تخدم المواطن مباشرة وتسعي لزيادة المعاناة والندرة في الخدمات والسلع من أجل خلق التوتر.

كما قدمت نغزة للرئيس تقريرا مفصلا، حول بعض مناطق الظل التي زارتها في إطار جولتها الوطنية، مؤكدة أن رئيس الجمهورية شدد على تشجيع المستثمرين النزهاء الراغبين في المشاركة في بناء الجزائر وتحقيق الوثبة الاقتصادية المرجوة.