دعت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها المواطنين إلى الالتزام بمزيد من الحيطة والحذر، لتفادي وقوع ضحايا فيضانات أو سيول جارفة، على إثر الأمطار الغزيرة التي تميز بداية من زوال اليوم الأربعاء عدة ولايات من الوطن.

وأوضح البيان أنه "تبعا للنشرة الجوية الخاصة بتساقط أمطار غزيرة في العديد من ولايات الوطن، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات او السيول الجارفة وإتباع الإرشادات والنصائح".

وبالمناسبة، دعت مستعملي الطريق وخاصة السائقين منهم إلى ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء حتى في وضح النهار واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات الخطيرة، وتجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الأمطار.

كما نصحت المديرية العامة للحماية المدنية، المواطنين بـ"الابتعاد عن الوديان وحواف الأودية ومراقبة الأطفال ومنعهم من التواجد بالوديان نظرا للأخطار التي تمثلها وكذا عدم المغامرة والمجازفة بقطع الواد على الأقدام أو بالمركبات.

كما أكد المصدر ذاته على "عدم الاحتماء بالأنفاق أو الجسور، ومرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن، والانتباه الجيد للأسلاك الكهربائية، التي قد تسقط جراء الرياح القوية، وعدم المجازفة في المناطق المعرضة للفيضان" .

وفي حالة تسرب المياه للمنازل، نصحت مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والغاز ووضع الأثاث والأجهزة وغيرها من الأغراض في أماكن آمنة أما في حالة وقوع أي خطر، وضعت الحماية المدنية تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1021 و رقم النجدة 14 مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط .

وكانت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد حذرت من تساقط أمطار غزيرة تكون على شكل زخات رعدية أحيانا، تميز بداية من زوال اليوم، بكل من ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار وتيارت والجلفة وسطيف وسعيدة وقسنطينة والمسيلة والبيض وخنشلة وميلة والنعامة وغرداية والمنيعة وولاد جلال وبني عباس وتيميمون.