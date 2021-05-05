أدانت محكمة ڨالمة شاب في الـ24 من العمر، بعقوبة الحبس النافذ مدة سنتين اثنتين وغرامة مالية،على خلفية متابعته بتهم "الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، عن طريق ترويج أدوية صيدلانية ذات الأساس المخدر دون رخصة".

وقد أوقف المشتبه به من طرف قوات الشرطة لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية ڨالمة، على مستوى حي الأمير عبد القادر بالجهة الشمالية للمدينة، لما كان على متن دراجة نارية. حيث تمكنت مصالح الشرطة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، من ضبط بحوزته 07 أمشاط من دواء ترمادول 50 ملغ بها 69 كبسولة.