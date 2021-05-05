اتخذت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، إجراءات جديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء المصري إغلاق المتاجر والمراكز التجارية والمقاهي من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي اعتبارا من غد الخميس وحتى 21 ماي.

أكد مصطفى مدبولي أنه "بدءا من الغد سيتم غلق المطاعم والمقاهي والسينما والمحلات والمولات في تمام التاسعة مساء وذلك لمدة أسبوعين مقبلين".

وأضاف مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة نجحت في تخطى الموجة الأولى والثانية واليوم مصر في الموجة الثالثة التي تتسم بتزايد الأعداد بصورة كبيرة وتحور للفيروس في بعض الدول.