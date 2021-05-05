تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رسالة من أمير الكويت وفق ما أورد بيان لرئاسة الجمهورية.

وكشف البيان أن الرئيس تبون استقبل الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لدولة الكويت، الذي سلمه رسالة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف نفس البيان أن اللقاء حضره عن الجانب الجزائري نور الدين بغداد الدايج مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وصبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية، وعن الجانب الكويتي، السفير فهد أحمد العوضي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، وسعادة سفير دولة الكويت بالجزائر محمد الشبو، والوفد المرافق.

وقال الوزير الكويتي في تصريح صحفي عقب الاستقبال: "لقد تطرقنا إلى العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف الأصعدة والميادين، وجددنا خلال هذا اللقاء تعازي دولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، لضحايا فيضانات ولاية المدية".

وأضاف قائلا: "كما تطرقنا إلى الاحتفال الذي سنقيمه العام القادم بمرور 60 عاما على علاقاتنا الثنائية المتينة ونحن نتطلع إلى أن تكون هذه المحطة مفصلية ومنعطفا إيجابيا في تطوير علاقاتنا وإضفاء صبغة جديدة عليها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع يلمسها الشعبان الشقيقان".

وتم التطرق من جانب آخر إلى "سبل تعزيز الأمن الغذائي من خلال إيجاد معادلات تكاملية بين البلدين"، يقول وزير الخارجية الكويتي، الذي أوضح أنه ناقش مع الرئيس تبون أيضا تداعيات جائحة كورونا على قطاع التعليم، مبرزا أنه تم الاتفاق على "تبادل الخبرات" بين البلدين في هذا المجال.

وأضاف أن "المسائل المرتبطة بالأمن والأمن السيبراني وتطوير تقنية المعلومات بين البلدين الشقيقين" كانت أيضا ضمن النقاش الذي دار بين الجانبين، مؤكدا أنه سجل بهذا الخصوص "تطابقا وتوافقا في الرؤى بين البلدين".

من جهة أخرى، أكد الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح أنه تم استعراض "مختلف القضايا الإقليمية والدولية ولمسنا تطابقا في وجهات النظر وضرورة إضفاء القانون الدولي على هذه القضايا المبنية على المقاصد والأهداف الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والقائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وخلص إلى القول: "نحن سعداء بتواجدنا في الجزائر ونتطلع إلى زيارات قادمة للمسؤولين في البلدين الشقيقين".