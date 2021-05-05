تمكنت مصالح أمن ولاية بومرداس من توقيف ووضع حد لنشاط شخص (33 سنة) يضع مناشير محرفة للقرآن والسنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد به، اليوم الأربعاء، مصدر من أمن الولاية.

وأوضح رئيس خلية الإعلام بأمن الولاية، محافظ الشرطة كريمو تواتي، بأن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن الولاية، تمكنت من توقيف ووضع حد لنشاط هذا الشخص بعد القيام بتحريات ورصد مناشير تسيء للدين وشعائر الإسلام، كان ينشرها عبر مختلف المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن "الشخص الموقوف كان يستغل جداريات المجموعات المختلفة والصفحات الإلكترونية لنشر صور محرفة عن آيات قرآنية وأحاديث نبوية والاستهزاء بالدين الإسلامي من خلال كتاباته".

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في حق الشخص الموقوف، تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة من أجل المحاكمة لاحقا.