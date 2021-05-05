حافظ مهاجم شبيبة الساورة, بلال مسعودي، صاحب هدفين خلال فوز فريقه داخل القواعد، أمام اولمبي المدية (2-0) على مقدمة ترتيب الهدافين بـ 12 هدفا، عقب إجراء الجولة الـ 20 للرابطة الأولى لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وحسم مسعودي (23 سنة) مصير اللقاء بتسجيله هدفين في ظرف دقيقتين (27 و29) سامحا لفريقه شبيبة الساورة بتعزيز مكانته في الوصافة وتقليص الفارق إلى أربع نقاط عن رائد الترتيب، وفاق سطيف، المتعثر بميدانه بملعب 8 ماي 45 أمام اتحاد الجزائر (1-1).

ويتقدم هداف ممثل الجنوب الغربي، بفارق هدفين عن ملاحقه المباشر، مهاجم شباب بلوزداد، حمزة بلحول (10 أهداف) الذي سجل بدوره هدفين خلال الفوز العريض لفريقه أمام جمعية عين مليلة (5-1).

ويتبع ثنائي المقدمة، كل من محمد أمين عمورة (وفاق سطيف) وسامي فريوي (مولودية الجزائر) بتسعة أهداف لكل لاعب. ويأتي اللاعبان الجديدان لشباب بلوزداد، المستقدمان خلال مرحلة الانتقالات الأخيرة، هشام خلف الله (أولمبي المدية سابقا) وخير الدين مرزوقي (شبيبة سكيكدة سابقا) وراءهم بمجموع 8 أهداف.