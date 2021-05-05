أدانت محكمة فلاوسن وهران، اليوم، بن ديار معمر النشاط في الحراك والمعروف بحامل الراية الوطنية بـ06 أشهر غير نافذة بعد معارضته للحكم الصادر ضده بسنة حبس نافذة غيابيا مع أمر بالقبض وتم توقيفه في الجمعة 114 وبقي في الحبس منذ 25 أفريل الماضي.

في سياق أخر، باشر الحراكيين الطاهر بوتاش ومصطفى قيرة وياسر رويبح إضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي بالمؤسسة العقابية بوهران منذ ايداعهم الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص بوهران بتهم ثقيلة رفقة 09 متهمين أخرين، منهم ثلاثة تحت الرقابة القضائية من بينهم الصحفي سعيد بودور والإفراج المؤقت للبقية من بينهم الحقوقي قدور شويشة وزوجته الصحفية جميلة لوكيل.