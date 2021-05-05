تم، اليوم الأربعاء، بالرويبة تسليم 236 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس-بنز لفائدة المديرية المركزية للعتاد ومؤسسات أخرى، حسبما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد ذات البيان، أنه في إطار تلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وبإشراف من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني، تمّ اليوم الأربعاء، بالرويبة، تسليم (236) مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس-بنز، مصنّعة من طرف الشركة الجزائرية لصناعة الوزن الثقيل/ رويبة، «SAPPL-MB»، مخصصة لنقل الأفراد، ونقل البضائع وذلك لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات مدنية عمومية وخاصة".

وأضاف ذات المصدر، أن "هذه العملية تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة، والتي تندرج ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لاسيما الميكانيكية منها في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ومنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية".