كشفت اليوم الأربعاء، وزارة الشباب والرياضة أنه بإمكان الراغبين من رياضيي النخبة الراغبين في الالتحاق، الترقية أو الإدماج في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية ومستشار الرياضة حسب الحالة، التسجيل عبر الأرضية الرقمية الموجودة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، دون التنقل إلى المصالح الإدارية.

وحسب نفس المصدر فإن هذا القرار أو الخطوة تدخل ضمن من التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس 2021، والمتضمن شروط وكيفيات تطبيق التدابير الاستثنائية في مجال التحاق رياضيي النخبة والمستوى العالي ببعض الأسلاك الخاصة المسيّرة من طرف وزارة الشباب والرياضة.

رابط التسجيل على الأرضية الرقمية:

https://survey.mjs.gov.dz/index.php/899384