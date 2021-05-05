قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت سبع حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، مقابل 17 حالة سجلتها أمس الثلاثاء.

وأضافت اللجنة في بيان، إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى عشر حالات من 20 حالة قبلها بيوم.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 90721، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.