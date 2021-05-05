قد تسقط أجزاء من مركبة الإطلاق الصينية الثقيلة Long March 5B، التي تحلق بشكل لا يمكن التحكم بها، على الأرض في الفترة من 8 إلى 10 ماي، لكن من المستحيل التنبؤ بمكان سقوطها في الوقت الحالي، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وقال جوناثان ماكدويل، العالم في مركز الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد: "نتوقع أن تدخل الغلاف الجوي في وقت ما بين 8 و10 ماي. خلال فترة اليومين هذه، سوف تحلق حول الأرض 30 مرة. هذا الجسم يتحرك بسرعة نحو 18 ألف ميل في الساعة (29 ألف كم/ الساعة)، إذا أخطأت بالتخمين لمدة ساعة، فلن تعرف بالضبط أين سيسقط".

للإشارة أطلقت الصين إلى المدار الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية باستخدام مركبة الإطلاق الثقيلة Long March 5B، التي تبلغ كتلتها 22 طنًا.