يسعى ريال مدريد الإسباني سهرة اليوم، للعودة ببطاقة التأهل إلى الدور النهائي من رابطة أبطال أوروبا عند مواجهته لتشلسي الإنجليزي على ميدان "ستامفورد بريدج" بلندن، لحساب مواجهة إياب الدور نصف النهائي، في مهمة صعبة للملكي.

البلوز سيدخلون لقاء الليلة بأسبقية التعادل أمام الضيوف بملعب" ألفريد ودي ستيفانو"، عندما النتيجة آنذاك بهدف في كل شبكة، مما يضع المدرب الألماني توماس توخيل أمام خيارين لا ثالث لهما وهو الفوز بأي نتيجة أو إنهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي، من أجل الإلتحاق بمانشستر سيتي ليكون بذلك النهائي إنجليزيا خالصا.

ممثل الكرة الإسبانية الذي اعتاد على النهائيات والمواجهات الحاسمة سيكون محروما من خدمات مدافعه الدولي الفرنسي رافائيل فاران، بالمقابل سيعود سيرجيو راموس إلى التشكيلة رفقة زميله فيديريكو فالفيردي.

المدرب زين الدين زيدان أكد قبل المواجهة قائلا: "لدينا أحاسيس إيجابية ونحن مسرورون ومتحفزون لخوض هذه المباراة، يجب أن نقدم كل ما لدينا لكي نبلغ النهائي. هذا نصف نهائي دوري الأبطال ونحن مستعدون لأنها مباراة كبيرة جداً واللاعبون على أتم الاستعداد لتقديم مباراة كبيرة".

أما رد توماس توخيل فقد كان: "علينا نسيان نتيجة مباراة الذهاب نريد الفوز، وأنا أعد اللاعبين من أجل تحقيق ذلك، نتيجة الذهاب ليس لها أهمية في إعدادنا وفي كيفية خوض المباراة".