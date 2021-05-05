قررت وزارة الصحة امتصاص مساعدي التمريض المتخرجين من مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة لاستحداث سلك "مساعد محضر في الصيدليات"، حيث سيخضعون لتكوين مؤهل على مستوى عشر مؤسسات خاصة " نموذجية"، ومن المنتظر انطلاق التسجيلات لهذا التكوين في الفترة ما بين 27 أفريل و 27 ماي 2021 . وبالمقابل شرعت الوزارة، في إعداد مرسوم خاص بالصيادلة المساعدين المتخرجين من الجامعات، سيتم بموجبه توظيف أكثر من 6 آلاف صيدلي، داخل الصيدليات الخاصةٌ للإشراف على أعوان السلك الجديد. وكشفت مديرية التكوين في وزارة الصحة بالتعاون مع النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، عن فتح تكوين مؤهل لمساعد محضر في الصيدلية لفائدة مساعدي التمريض منتوج تكوين المؤسسات الخاصة لشبه الطبي.

وأعلنت مصالح الوزير بن بوزبد حسب مراسلة تحوز "الخبر" على نسخة منها، عن فتح باب التسجيلات الخاصة بهذا التكوين المؤهل في الفترة الممتدة بين 27 أفريل و27 ماي، على مستوى عشر مؤسسات تكوين شبه طبي خاصة نموذجية في ولايات كل من تيبازة وتيزي وزو والمسيلة وبرج بوعريريج وقسنطينة والوادي وسطيف وبسكرة والشلف ووهران. ومن المتوقع توظيف أكثر من 32 ألف عون سنويا، في إطار السلك المستحدث، موازاة مع شروع مصالح الوزارة، في إعداد مرسوم خاص بالصيادلة المساعدين المتخرجين من الجامعات سيسمح بتوظيف أكثر من 6 آلاف صيدلي داخل الصيدليات الخاصة، مهمتهم الإشراف على المساعدين المحضرين المتخرجين وفق التكوين الجديد الذي اعتمدته الوزارة.