سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية النعامة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء عمليات تدخل لمعاينة وفتح الطرق التي غمرتها مياه الأمطار وامتصاص التسربات بالأحياء وذلك جراء الأمطار الرعدية الغزيرة وارتفاع منسوب بعض الأودية حسبما علم لدى ذات المصالح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية التي لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية جراء التقلبات الجوية التي شهدتها الولاية لإنقاذ شخص حاصرته السيول واستخراج مركبته التي علقت في وادي تيركونت (10 كلم شمال عين الصفراء) والذي ارتفع منسوب مياهه، كما أوضح ذات المصدر.

وتدخلت أيضا في عمليات معاينة وأخرى لفتح وتسهيل حركة السير عبر نقاط غمرتها مياه الأودية بكل من وادي الرمثة والرجيمات ومشيرعات القطى على مستوى الطريق الوطني رقم 47 ببلدية عسلة وكذا على مستوى الواد لعريض ببلدية عين خليل والذي تسبب فيضانه في قطع حركة السير بين قرية سيدي موسى ومنطقة ثنية الشياخة المؤدية إلى بلدية صفيصيفة كما أضاف المصدر.

وعلى مستوى بلدية جنين بورزق سجلت مصالح الحماية المدنية صعوبة السير على مستوى الطريق البلدي المؤدي إلى منطقة بلغراد ببلدية صفيصيفة بسبب ارتفاع منسوب مياه وادي فوناسة من دون تسجيل خسائر تذكر.

كما تم تسجيل تدخلات أخرى تخص امتصاص مياه الأمطار على مستوى أحياء وشوارع ببلدية النعامة، كما أشار ذات المصدر.