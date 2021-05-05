أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن توثيق مقام النبي إبراهيم عند الكعبة بصور نادرة وحديثة بأحدث تقنيات التصوير.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين على "تويتر" سلسلة من التغريدات تضم عدداً من الصور التي تظهر المقام بطريقة لم تشاهد من قبل.

وأشارت رئاسة شؤون الحرمين في تغريداتها إلى أن مقام النبي إبراهيم يعد "ياقوتة من ياقوت الجنة".

ويقع مقام النبي إبراهيم أمام باب الكعبة، على بعد 10 إلى 11 متراً من ناحية شرق الكعبة، في الجزء المتجه إلى الصفا والمروة، حسبما ذكرته رئاسة شؤون الحرمين.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن المقام حجر أثري قام عليه النبي إبراهيم عند بناء الكعبة لما ارتفع البناء، وله شكل مربع وفي وسطه أثر قدميه، وهو عبارة عن حفرتين على شكل بيضوي، ولونه يتراوح بين البياض والسواد والصفرة، كما أن عرضه وطوله وارتفاعه يبلغ 50 سنتيمتراً.