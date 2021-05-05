نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 28 أفريل إلى 04 ماي 2021 عدة عمليات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة، في حين تم كشف وتدمير (06) مخابئ للإرهابيين وقنبلتين (02) تقليديتي الصنع بكل من المدية وبومرداس.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (12) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ (08) قناطير و(20.5) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأضاف البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، أوقفت (08) تجار مخدرات وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(08) قناطير و(01) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (04) تجار مخدرات آخرين وحجز (19.5) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (13865) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (199) شخصا وحجزت (27) مركبة و(136) مولدا كهربائيا و(81) مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (268) كيس من خليط خام الذهب والحجارة و(27.5) قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (05) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد و(6.6) قنطار من مادة التبغ و(29604) وحدة من الألعاب النارية خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بشار وقسنطينة وسطيف وأم البواقي وتبسة ووهران. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (28000) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وتندوف.

في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة، فيما تم توقيف (125) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورڤلة وجانت وإن أمناس.