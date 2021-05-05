أعلنت مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين (GSIM)، عبر مقطع فيديو مدته 21 ثانية، عن اختطاف الصحفي الفرنسي، أوليفييه دوبوا، في مالي.

وحسب موقع "روسيا اليوم" فإن أوليفييه دوبوا، الذي يعمل صحفيا في مالي منذ العام 2015، في جريدة "Le Point" الأسبوعية وصحيفة "Liberation" اليومية، أكد اختطافه في 8 أفريل الماضي، وذلك عبر مقطع الفيديو الذي نشرته المجموعة.

وقال دوبوا: "أنا أخاطب عائلتي وأصدقائي والسلطات الفرنسية للعمل على الافراج عني". يذكر أن مجموعة "دعم الإسلام والمسلمين" هي الجماعة الجهادية الرئيسية في مالي التابعة لتنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي (AQIM)، وتنشط بشكل رئيسي في شمال مالي.