دعا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم عمارة شرف الدين رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى إلى مأدبة فطور حفل فطور، يوم غد الخميس في فندق شيراتون بنادي الصنوبر.

ووفق الموقع الرسمي للفاف سيعقب هذا الفطور اجتماع عمل يستمع خلاله رئيس الفاف إلى الحضور الذين سيتعين عليهم الحديث وطرح انشغالاتهم بخصوص الأزمة المالية جرّاء فيروس كورونا.

يأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من انعقاد أول اجتماع للمكتب الفيدرالي والطلب الملّح من الأندية للقاء شرف الدين من أجل مناقشة عدة مواضيع، ومحاولة إيجاد وحلول واتخاذ بعض القرارات التي تراها جميع الأطراف مناسبة والتي من شأنها خدمة الكرة المحلية.